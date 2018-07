Hege temperatueren koartsje boerebrulloft op De Jouwer yn

De organisaasje hat dit besletten nei oerlis mei Veiligheidsregio Fryslân, de gemeente De Fryske Marren en de plysje. It ynkoarte programma begjint no om 10.00 oere mei it defilee, om 11.00 oere set de brulloft útein en ôfslutend kin der oant 13.00 oere iten wurde. Dêrnei is it dien.