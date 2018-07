Paralympysk kampioene Norbruis hâldt op mei dykwedstriden

Flinke domper

"Ik ha wol efkes flink yn de put sitten, ja", fertelt Norbruis. "Mar ik wol net dat minsken tinke dat it foar my oer is of der neat mear mooglik is. Earst hie ik der de smoar yn, mar no tink ik wer yn mooglikheden. Ik kin noch hieltyd myn wurk en hobby kombinearje en oan topsport dwaan."

De wrâldkampioenskippen paracycling yn Italië folgjende wike slacht Norbruis oer. Tristan Bangma docht wol mei oan de WK, dat plakfynt fan 2 oant en mei 5 augustus.