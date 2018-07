FIDEO: Topdrokte by Johan Frisoslûzen, "mar it is te dwaan"

Wachttiid

Sikke is no seis jier slûswachter. Hy fertelt dat der wol aardich wat feroare is. "Sûnt dat de nije slûs derby is, is de wachttiid folle minder. Earst makken boatsjefarders der in dei út fan om troch de slûs te gean. In praatsje mei de buorman. Alle kearen in stikje opskowe om by de slûs te kommen. Mar no is it oars. Nei 20 minuten kinne se der yn."