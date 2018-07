Wurkstraf foar Drachtster om't er Fryske FC Grins-spiler stutsen hat

In 20-jierrige Drachtster hat 80 oeren wurkstraf krigen foar it stekken fan in man nei in rûzje. It slachtoffer is de 20-jierrige Gerald Postma fan Stynsgea. Hy is fuotballer fan FC Grins en hie in pear moanne dêrfoar in profkontrakt tekene. Neffens de offisier fan justysje wie Postma bang dat syn proffuotbalkarriêre op it spul kaam te stean.