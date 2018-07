Undersyk nei froulju yn ferwachting stopset; MCL die ek mei

Der binne oanwizingen dat by dat ûndersyk poppen mei in groeiefterstân nei de berte ferstjerre kinne. In wurdfierder fan it sikehûs yn Amsterdam befêstiget de berjochten dy't Hart van Nederland dêr oer hat. De iene helte fan de froulju krige in echt genêsmiddel, de oare helte in plasebo.

Fan de poppen mei in mem dy't it plasebo krige binne der 9 ferstoarn, fan de oare groep 19. Neffens de wurdfierder is dat opfallend heech en is dêrom it ûndersyk stopset. Alle memmen soene yntusken ynformearre wêze.