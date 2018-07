FNV: "Boufakkers goed beskermje tsjin de waarmte"

Boppedat moatte boufakkers safolle as mooglik yn it skaad wurkje en net yn de baarnende sinne, en harren om de twa oeren goed ynsmarre. FNV Bouwen en Wonen sil tiisdei rûnom yn Fryslân fleskes wetter útdiele.

Moandeitemoarn aktivearre it RIVM it Nasjonale Hjitteplan. It RIVM lit it hjitteplan yngean by oanhâldend waarm waar, dat dogge se yn oerlis mei it KNMI. In belangrike faktor om it hjitteplan te aktivearjen is de maksimumtemperatuer, as dy boppe de 27 graden útkomt. Ek de ferwachte nachttemperatuer en de luchtfochtigens spylje mei.