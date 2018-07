Groep fan 335 jongerein nei Noarwegen foar syltocht Tall Ships Races

De races binne mei sa'n 3.000 bemanningsleden de grutste ynternasjonale oseaanraces. De helte fan de bemanning bestiet út trainees tusken de 15 en 25 jier. Op 29 july sette de sylskippen ôf út Stavanger om nei in wike silen oan te kommen by de finish tusken Skylge en Flylân. Fan dêrút sile de skippen yn kolonne nei Harns. Dêr is op 3 augustus de Sail In, it iepeningsspektakel fan de Tall Ships Races yn Harns.