Welcome to The Village: lûdsnoarmen feroarje, oars kinst gjin festival organisearje

De oare jûnen wienen der gjin problemen mear. Troch de wike is it tastiene lûd oars as yn it wykein, dêrom koe it festival gewoan trochgean mei de programmearring. "Nei de muoilike start ha we fantastyske dagen hân. We krije ek hiel positive reaksjes op it programma."

Leafst yn Ljouwert bliuwe

Foar takom jier moat der lykwols wol wat feroarje, fynt Pander. "Oars kinst hjir gjin festivalwykein organisearje. We wolle de buorren gjin oerlêst jaan, mar op it festival wolle we al sels bepale kinne hoe lûd it is, salang't we mar gjin oerlêst feroarsaakje."

In oare lokaasje foar it festival sykje tinkt Pander leaver net oan. "We komme hjir allegear sels wei, dêrom wolle we it festival graach hjir hâlde. Dat wurdt in útdaging, mar dy geane we oan."