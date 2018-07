Fjouwer dielnimmende partoeren oan keats-off PC bekend

Mei noch oardel wike oant de PC is bekend hokker fyftjin partoeren har streekrjocht pleatst hawwe foar de belangrykste keatswedstriid en hokker fjouwer yn de keats-off stride om it lêste plakje. De partoeren Johan Diertens, André van Dellen, Wierd Baarda en Bouke Willem Tuinman nimme it takom tongersdei yn Frjentsjer tsjin inoar op yn de keats-off.