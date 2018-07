Oerwinningsrige partoer Van der Bos einiget yn Huzum

Troch it ferlies ferbetteret de formaasje fan Van der Bos it rekôr út 1981 krekt net. De sân oerwinningen op rige is presys likefolle as it rekôr fan Jarich van der Veen, Johannes Brandsma en Reinder Triemstra, de heit fan Taeke.

De betide útskeakeling fan Van der Bos wie net de iennige ferrassing yn Huzum: ek it partoer fan Enno Kingma ferlear yn Huzum al yn de earste omloop. It trio Jelle Attema wie te sterk.