Yn de kunde komme mei Fryslân: Mohamad is frijwilliger by Welcome to the Village

Festivals draaie benammen op frijwilligers. Se helpe by it opbouwen fan it festival, se wurkje yn de hoareka of meitsje it terrein skjin. As tank krije se de entree fergees of munten foar it evenemint. Mar foar Mohamad betsjut it frijwilligerswurk noch wat mear. Hy is ien fan de 'nijkommers' dy't troch Welcome to the Village útnûge is om op it festival as frijwilliger wurkûnderfining op te dwaan, nije freonen te meitsjen en om yn de kunde te kommen mei hoe't wy hjir festivals belibje.