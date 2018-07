Begjin oanlis lûdswâl Sintrale As

De grûn dy't nedich is om de wâl oan te lizzen, komt út depots by Garyp en De Tike/Nijegea. De oanfier fan de grûn wurdt dien mei frachtauto's, dus ek op de dyk sels sil der wat mear wurkferkear oanwêzich wêze.

Under de wurksumheden is der ien rydstrook fanút de rjochting Burgum nei Hurdegaryp ôfsletten. Ek mei der minder hurd riden wurde. Nei ferwachting is it wurk foar 1 oktober klear.