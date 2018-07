Twa swierferwûnen by ûngelok Tsjummearum

By in iensidich ûngelok op de N393 by Tsjummearum binne yn de nacht fan sneon op snein twa minsken swierferwûne rekke. It giet om twa slachtoffers fan 18 en 21 jier âld. It ûngelok barde op de Hegesylsterwei by it doarp. In dyk mei in soad beammen.