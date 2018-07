Ysbrand Galama wint fierljeppen yn Winsum

By de froulju gie de winst nei Sigrid Bokma fan Hylpen. Sy kaam ta in ôfstân fan 14.97 meter. Anneke Broersma einige op it twadde plak mei 13.88 meter, folge troch Boukje de Boer mei 13.54 meter.

Freark Kramer

De dit jier oppermachtige Freark Kramer fan It Heidenskip wûn de wedstriid by de junioaren mei 19.83 meter. Wisse Broekstra wie de bêste by de jonges mei 16.76 meter; by de famkes wûn Pytrix Westra mei 14.63 meter.