UPDATE: Fermiste Emily (13) oantroffen by stasjon yn Ljouwert

De 13-jierrige Emily Meijer, dy't sûnt freedtemiddei fermist wie, is sneontejûn oantroffen yn de omjouwing fan it stasjon yn Ljouwert, Dat hat de plysje bekend makke. It famke, oarspronklik ôfkomstich út Grootegast, wie freed fuortrûn út in ynstelling yn Ljouwert. Se waard freed foar it lêst sjoen by it winkelsintrum oan de Tijnjedijk yn Ljouwert.

Minsken seagen it 13-jierrige famke sneontejûn yn de omjouwing fan it Ljouwerter stasjon en warskôgen de plysje. Dy sil mei har yn petear. It famke waard foarich jier novimber ek al fermist. Doe waard se inkelde dagen letter yn Den Haag werom fûn.