Plysje op syk nei fermiste Emily (13) yn Ljouwert

De plysje yn Ljouwert is op syk nei in 13-jierrich famke dat sûnt in dei fermist wurdt. De 13-jierrige Emily Meijer soe freed fuortrûn wêze út in ynstelling yn Ljouwert. Dêr soe it famke no ûngefear sân moannen sitte en 24 oeren deis soarch krije. Se waard freed foar it lêst sjoen by it winkelsintrum oan de Tijnjedijk yn Ljouwert.

Se hat blond heallang hier, is ûngefear 1,50 meter lang en hat blauwe eagen. Doe't se fuortrûn, hie se in grize broek oan mei in blomkesshirt. De plysje freget minsken dy't har sjogge of sjoen hawwe, it alarmnûmer te beljen.