SC Hearrenfean wint oefenduel fan Kayserispor

Sam Lammers makke yn de 33ste minút it earste doelpunt foar de Feansters. Tsien minuten letter kaam de nûmer njoggen fan de Turkske kompetysje op likense hichte, troch in doelpunt fan Deniz Turuc.

Henk Veerman

Nei it skoft barde der lange tiid net in soad. Pas yn de 83ste minút kaam Sportklup Hearrenfean op foarsprong troch in goal fan ynfaller Henk Veerman. Dy krige de bal oanspile yn it strafskopgebiet en skeat de bal hurd yn it doel. Dêrmei wie de oefenwinst foar Hearrenfean binnen.