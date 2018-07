Stadichoan mear dúdlikheid oer stekpartij yn Lübeck

De 21-jierrige Fries sil nei alle gedachten moandei heard wurde troch justysje, as syn sûnens dat talit. ''It moat om syn sûnens dan wol kinne, mar wy hoopje takom moandei mei him prate te kinnen'', seit Ulla Hingst.

Motyf

Oer it motyf fan de 34-jierrige Dútske fertochte is noch neat bekend. ''De fertochte swijt oant no ta'', neffens de haadoffisier fan justysje. ''Wol kinne we sizze dat it in bewuste aksje wie fan de dieder. Op basis fan bylden fan de fideokamera's yn de bus wurdt de dieder ek fertochte fan poging ta moard.''

Nei oanlieding fan de bylden tinkt de plysje dat it doel fan de fertochte wie om de folle bus yn 'e brân te stekken en sa in soad minsken ferwûningen ta te bringen. Dat er dêrby deaden falle soene, naam er op 'e keap ta.