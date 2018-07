"Bereinen fan blomkoal en broccoli moat trochgean"

Mear tiid

Moandei oerleit Wetterskip Fryslân mei de boeren oer it bereiningsferbod dat nei alle gedachten nije wike woansdei yngiet. Wetterskip Fryslân makket sels al in ûnderskied tusken gerslân en boulân. It is it doel om de bouboeren wat mear tiid te jaan om harren gewaaksen te bereinen. Ek de 'ferdringingsreeks' dy't jildt by ekstreem delslachtekoart jout it wetterskip romte om by in bereiningsferbod útsûndering te meitsjen foar 'kapitaalyntinsive gewaaksen'.