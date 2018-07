"Wurkje yn de agraryske sektor is gefaarliker as wurkje yn de bou"

Yn fjouwer fan de tsien gefallen gie it om in oanriding op of om de pleats. De slachtoffers wiene net allinne de boer sels, mar ek partners, oare famyljeleden en wurknimmers.

Neffens de ynspeksje komme in soad ûngelokken troch de swiere trekkers en masines dêr't mei wurke wurdt. Ek leit it wurktempo heech, benammen yn pykperioades as de rispinge dien wurde moat. Der rinne dan in soad fleksibele wurkkrêften rûn, dy't in legere oplieding hân hawwe. "Al met al een combinatie van factoren die kan leiden tot een verhoogde kans op ongevallen", skriuwt de ynspeksje.

De Inspectie SZW komt allinne mei lanlike sifers, der binne gjin regionale sifers bekend makke. De sifers oer it tal ûngelokken yn de agraryske sektor meitsje diel út fan in folle grutter ûndersyk fan de ynspeksje nei de sektor. Dat rjochtet him op it neilibjen fan de Arbowet- en regeljouwing.