Omrop Tip: Buro de Vries yn Molkwar

Fan de 16e oant ein 17e iuw wie Molkwar in wichtich fiskersdoarp, mei in seehaven en in eigen slûs om yn it feilige binnenwetter komme te kinnen. Yn de heechtiiddagen hie it sels in eigen hannelshûs yn Amsterdam. Troch dy ynternasjonale kontakten boude Molkwar - krekt as Hylpen - in eigen kultuer op, mei in eigen taal, in eigen kleandracht en skilderkeunst.

De taal dy't praten waard, hie skaaimerken fan it âld-Frysk. It waard yn de 17e en 18e iuw beskôge as it echte Frysk en fan fier wei kamen ferneamde minsken nei Molkwar ta om de taal te hearren en te bestudearjen. Sa hat der in rike Italiaanske hertoch yn Molkwar ta holden en hat Gysbert Japicx in koart skoftke yn Molkwar wenne.

Molkwar wie ferneamd om de hannel yn swanne-pikelfleis. Yn it doarpswapen fan it doarp is de swan noch ôfbylde: in wite swan yn in swart fjild.