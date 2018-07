Undernimmers brûke noardlike festivals om produkten te testen

Biobekers fan mais, ûnderbroeken fan âlde blûskes, plantebakken mei blommen dêr't muzyk mei komponearre wurde kin. It is sa gek net te betinken of it is te sjen by Welcome to the Village. It festival is net allinnich in plak om te dûnsjen en te drinken, mar it tsjinnet ek as libjend laboratoarium. Foar bedriuwen en ûndernimmers is it in geskikt plak om harren produkten te testen.