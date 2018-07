Switte en trochsette op de Hynstedagen fan Garyp

De hynders en beriders wurkje harren yn it swit en de taskôgers sitte yn de folle sinne nei de ferskillende rubriken te sjen. Mar is de 20ste edysje fan de Hynstedagen net wat te hyt? Neffens foarsitter Sietse de Boer falt dat wol wat ta. "It is wol wat drûch, mar prachtich moai waar. Wy hawwe wol foar genôch wetter foar de hynders soarge. De grûn is wol hurd, dus dêr hawwe de riders wol wat lêst fan. De tugers en de sjezen kinne wol merke dat it mear skokt."

De besikersoantallen lykje foarearst op itselde út te kommen as ôfrûne jier, al hie De Boer op freed leaver wat mear minsken sjoen. "Dat falt my wol wat ôf, mar op sneon is it folle bak tink ik, dan ha we in spektakulêre show."