Drinkeling Burgum yn sikehûs ferstoarn

De jonge wie mei freonen oan it swimmen yn it Prinses Margrietkanaal. Doe't er yn de problemen kaam, waarden meardere brânwacht- en dûkteams oproppen. Dy ha de jonge út it wetter helle, direkt reanimearre en dêrnei nei it sikehûs yn Grins ta brocht. Dêr is de jonge letter dus ferstoarn.

Slachtofferhelp

Der wienen in soart minsken by, dy't ek mei de 16-jierrige jonge oan it swimmen wienen. Sy krije slachtofferhelp.