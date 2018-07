Waadhoeke skriuwt húsfêsters fan arbeidsmigranten oan

Earder dit jier hat de nije gemeente it belied fan de trije âlde gemeenten It Bilt, Frjentsjerteradiel en Menameradiel harmonisearre. Dat belied giet oer de húsfesting fan arbeidsmigranten út lannen as Poalen en Grikelân. Mei it belied wol Waadhoeke foarkomme dat de arbeidsmigranten allegearre byinoar yn ien strjitte wenje, want dat is neffens de gemeente net goed foar de yntegraasje. Ut it doarp Berltsum kamen earder klachten oer it húsfestjen fan arbeidsmigranten 'op ien bult'. Ek yn Easterbierrum wienen der soargen oer de konsintraasje fan arbeidsmigranten op guon plakken.