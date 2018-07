Cambuur yn Epe ûnderút tsjin De Graafschap

Nei in kertier spyljen yn de twadde helte foel de 0-2. Cambuur ferlear de bal op it middenfjild en De Graafschap kaam der gau út. Youssef el Jebli ûntsnapte, naam de bal goed mei en sette de 0-2 op it skoareboerd foar de ploech fan Henk de Jong. Dêrnei brocht René Hake njoggen nije spilers it fjild yn, ûnder wa Van Koesveld, dy't ek nij is by de Ljouwerters. Van Koesveld ferlear flak foar de ein fan de wedstriid in kopduel fan Anthony van den Hurk, dy't út in foarset fan Mohamed Hamdaoui foar de 0-3 soarge.