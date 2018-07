Agressive man yn de trein soarget foar soad oerlêst yn Snits

De plysje krige al in earste melding dat de man ferfelend wie op it perron. Dêrnei makke hy yn de trein spul mei ûnder oaren syn frou. Hy wie mei syn famylje op in paad.

De trein is doe stilsetten en de plysje is derby roppen. It is noch net dúdlik oft de man oanhâlden is. As gefolch fan it foarfal moast ferfierder Arriva twa treinen ferfalle litte.