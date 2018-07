VLOG: Nienke Sinnema ûnderweis yn earste etappe Tall Ships Races

Nienke Sinnema út Ljouwert docht op De Wylde Swan mei oan de Tall Ships Races. In wike lyn sette de earste etappe útein yn it Ingelske Sunderland en dy gie nei it Deenske Esbjerg. De Wylde Swan is yn har klasse as tsiende einige. Nienke hat op see oan it filmjen west, om sjen te litten hoe't it deroan ta giet op it skip.