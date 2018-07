De Friese Poort noch net akkoart mei WTC-plannen

Opliedingssintrum De Friese Poort is op de dei fan de deadline noch net akkoart gien mei de plannen foar nijbou op it WTC-terrein yn Ljouwert. Der is twa dagen yntinsyf ûnderhannele. Op dit momint is net dúdlik hoe it no fierder komt. De hantekening fan De Friese Poort it krúsjaal foar de bou fan it Cambuurstadion en de ûntwikkeling fan it omlizzende WTC-gebiet.