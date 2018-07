Troch in stikkene spoarbrêge ride der op it trajekt Ljouwert-Zwolle oant healwei seizen gjin treinen. It giet om de spoarbrêge tusken Meppel en Steenwijk.

Tusken Amersfoort en Zwolle ride der minder yntercitytreinen as gefolch fan it mankemint oan de brêge.

Der ride stopbussen tusken It Hearrenfean, Wolvegea en Steenwijk en snelbussen tusken Meppel en Steenwijk.