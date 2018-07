Wetterskip beslút nije wike oer bereiningsferbod

Fanwege de oanhâldende drûchte komt der nei alle gedachten nije wike in folslein bereiningsferbod. Dat seit Wetterskip Fryslân. Belutsen partijen, bygelyks lânbou-organisaasje LTO, wurde dêr moandei oer bypraat. It ferbod sil dan earst jilde foar gerslân. Bliuwt it drûch, dan meie ek ikkerbouwers net mear bereine.