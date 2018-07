LIVE: Volg Friese deelnemers bij de intocht van de Vierdaagse

Het is deze vrijdag de laatste dag van de Vierdaagse, de wereldbekende wandeltocht in en om Nijmegen. Het is alweer de 102e editie van het kuierevenement en vrijdagmiddag is het tijd voor de traditionele intocht van de wandelaars.

Ieder jaar doen er ook veel Friezen mee aan de Vierdaagse. Ben jij benieuwd hoe je vriend, vriendin of familielid door de intocht komt? De collega's van Omroep Gelderland zijn erbij en filmen de finish. Bekijk vanaf 14.00 uur de onderstaande livestream.