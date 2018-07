Lege benzinepompen troch sjauffeurstekoart en drûchte

De drûchte soarget derfoar dat de rivieren leger steane. Tankskippen kinne hjirtroch minder djip lizze en dêrtroch minder brânstof oanfiere.

Oalje-, gemy- en enerzjybedriuw Veenema út Snits rêdt it noch op oant no ta, mar is wol bekend mei de problemen en hat der yn de oanlevering ek mei te krijen. Leveransiers foar de gemysektor kinne soms gjin sjauffeurs fine, omdat dit spesjaal oplate minsken binne foar it ferfier fan gefaarlike stoffen. Dy binne dreech te finen. En omdat de depots soms leech reitsje, moat de benzine fan fierder fuort ophelle wurde, seit direkteur Harold Veenema.