FIDEO: In simmertwirre by Akkrum, mar hoe kin dat eins?

"In simmertwirre ûntstiet eins allinnich by hiel moai waar", seit de waarman. "Dan krigest boppe it lân in opstiging fan lucht. Dy opstiging soarget foar dy twirre. As dy lucht dan wer fluch sakket krigest in miny-wynhoaske."

En gebeurt it faak? "Yn dit soart simmers geregeld", seit Piet. "It fynt faak plak yn deselde omjouwing."