Jildtransport sit fêst yn sintrum Drachten troch beweechbere peal

In jildtransport is freedtemoarn fêst komme te sitten yn it sintrum fan Drachten. Dat kaam troch in beweechbere peal yn 'e grûn. Op it stuit dat de jildauto der oer hinne ried kaam de peal nei boppe. Dêrtroch waard de oaljetank rekke en kaam der flink wat oalje frij.