Walfiskprojekt op Skiermûntseach freget omtinken foar plestik sop

By it projekt binne in soad skoalbern belutsen. "We willen jongeren ambassadeur maken van een schone zee", fertelt Feyen. Under oare bern út groep 6 fan de Ljouwerter Prins Mauritsskoalle helpe mei oan de bou fan de walfisk. Foar de measte bern is it de earste kear dat se op it eilân binne en se sjogge harren eagen út. Kwallen, de see en it waad, mar ek plestik en oar ôffal.