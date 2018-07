Fytsefabrikant Accell makket minder winst

Fytsefabrikant Accell op It Hearrenfean hat yn de earste helte fan dit jier minder winst makke. Dat komt ûnder oare troch de kosten foar de reorganisaasje fan it bedriuw. De nettowinst gie yn fergelyk mei in jier earder mei hast 3 persint nei ûnderen oant 25,5 miljoen euro. De omset naam wat ta en kaam út op 636 miljoen.