Hielke Nienhuis docht mei oan ien fan de swierste triatlons fan de wrâld

Om't de maraton dy't de dravers de lêste 42,2 kilometer ôflizze moatte sa gefaarlik is, moat der de folsleine rûte in begleieder wêze dy't mei dy mei giet. Foar Hielke is dat syn frou Marja. "Een enorme verantwoordelijkheid", sa seit se sels. "Het maakt het extra spannend, maar ook mooi omdat je het echt samen doet."

Der leit ek in oare taak foar Marja. As de temperatuer fan it wetter sá kâld is dat de atleten harren wetsuite sels net útkrije kinne, dan moat Marja yn aksje komme. "Gelukkig hebben we dat kunnen oefenen."

Neffens trainer Veenstra is Hielke klear foar de Norseman. "Seker de berch op it ein sil dy konfrontearje mei dysels. Ik tink dat Hielke hiel sterk yn 'e kop is. De swierste triatlon folbringe is net eat dat je samar efkes dogge. As je dat kinne, dan binne je echt in baas."