Supermerk Wynjewâld siet al yn swier waar

"Deze supermarkt is eigenlijk een kern-winkel voor het dorp. Wijnjewoude heeft meer winkels, maar als er geen supermarkt meer is krijgen die het ook moeilijk." De jûn om te praten oer de takomst fan de winkel luts ferline wike noch sa'n hûndert minsken en ferskate brûkbere ideeën. Der waarden ek ôfspraken makke om dy nei de simmer fierder út te wurkjen. It komitee is noch hieltiten striidber, mar de brân fan tongersdei makket ynienen alles ûnwis. De ynventaris fan de winkel kin as ferlern beskôge wurde. De winkel kin yn gjin gefal wer gelyk iepen, safolle is wol dúdlik.

Winkelman Johan Bosch koe justerjûn noch net oanjaan hoe't it no komt mei syn winkel. Hy lit him de kommende dagen bystean troch syn adviseurs. De brân yn it sintrum fan Wynjewâld luts in soad publike belangstelling. De trochgeande Merkebuorren wiene in skoft blokkeard foar al it ferkear. Ek de bus rjochting Bakkefean koe in skoft net foar- of achterút.