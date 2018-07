Nij meldpunt om fiskstreuperij oan te pakken

Oant no ta koe der melding dien wurde by de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de NVWA, mar it hie foar dizze organisaasje net de measte prioriteit. De meldingen dy't binnenkomme by it nije meldpunt, wurde trochjûn oan de fiskfederaasje yn de regio. Dy kin dan, eventueel mei help fan de plysje, in opspoaringsamtner ynsette.