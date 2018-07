UPDATE: Utslaande brân yn Spar yn Wynjewâld ûnder kontrôle

Yn Wynjewâld is tongersdeitejûn brân útbrutsen yn de Spar oan de Merkebuorren. In meiwurker fan de supermerk ûntduts de brân koart foar slutingstiid om 18.40 oere hinne yn it achterste diel fan it gebou. In oere letter waard it sein 'brân master' jûn.