Burgum 'grutsk' op nije trochgeande grutte dyk

Neffens de gegevens fan de gemeente Tytsjerksteradiel is de ferkearsstream troch it doarp seker de helte minder wurden sûnt de iepening fan de Sintrale As oan de westkant fan it doarp. "Allinnich wa't yn Burgum wêze moat, komt hjir noch", seit wethâlder Rommert Dijk. "Ma sa út en troch rydt der noch wol in ferdwaalde bûtenlânske frachtweinsjauffeur, dy't de navigaasje noch net oanpast hat, troch it doarp. Blykber hat dat noch wat tiid nedich."

Dielde romte

De fernijde grutte dyk sjocht der gâns oars út. De dyk is smeller mei op guon krúspunten dielde romte (shared space) op it plak fan stopljochten. "Dat moat faaks even wenne, mar ik haw der alle betrouwen yn dat it goed komt", fertelt Dijk. De gemeente hat wiidweidich mei in aparte meipraatgroep fan omwenners oerlein oer de krekte ynrjochting.