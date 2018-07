Minder wetter brûke? Mei dizze fiif tips komst in hiel ein

3. Brûk drûge shampoo

Miskien net by elkenien bekend, mar tige populêr op campings en festivalterreinen: drûge shampoo. Gjin flesse mei floeiber guod dat yn it hier smart wurdt, om dêrnei mei wetter wer út te spielen. Mar in bus mei poeier dat yn it hier struit of spuite wurdt, om it dêrnei út te boarsteljen. De drûge shampoo moat benammen op de woartels fan it hier oanbrocht wurde, tichteby de hûd fan 'e holle. It poeier nimt yn in pear minuten it fet op dat him stadichoan foarmet yn it hier, en dat fet kin dêrnei mei in kaam of in boarstel út it hier boarstele wurde. In noflike boanus fan it drûch dûsen: dizze shampoos wurde ek gauris brûkt as stylingprodukt.