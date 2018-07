Ek noardlike treinen ride faker op tiid

ProRail hat ek sifers fan de noardlike stasjons bekend makke. Op it stasjon fan Ljouwert ried 93,2 persint fan de treinen op tiid. Yn Grins wie dat 93,5 persint en yn Zwolle 91,3 persint. Dy sifers lizze leger as it gemiddelde op de regionale spoarlinen, mar binne better as de sifers fan ferline jier.

De spoarbehearder is tefreden oer de sifers, ek om't der mear treinen ride en de kâns op fertraging dêrtroch grutter wurdt.