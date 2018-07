Wa makket de moaiste foto fan Ferwerderadiel?

De gemeente is no op syk nei de moaiste foto fan Ferwerderadiel, fan in bysûnder plakje, in moai panorama of in plak mei in bysûnder ferhaal.

De winnende foto's sille te sjen wêze op in tentoanstelling yn it gemeentehûs. Wa't meidwaan wol, moat foar 1 oktober in foto ynstjoere.