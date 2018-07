Suvelbedriuw Royal A-ware makket 18 miljoen euro winst

Foar 2018 sprekt Royal A-ware gjin ferwachtingen út, omdat der folop beweging is op de suvel- en tsiismerk. It bedriuw set dit jier wol yn op fierdere ûntwikkeling, mei de bou fan in mozzarellafabryk op It Hearrenfean.

Royal A-ware is spesjalisearre yn it produsearjen, fersnijen en ferpakken fan tsiis, suvel en rjemme. Der wurkje mei-inoar 2450 minsken by it bedriuw.