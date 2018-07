Wichtich ûnderdiel foar replika Willem Barentsz: it skip hat syn roer krigen

It roer is in wichtich ûnderdiel fan it skip. It wie spannend oft it allegearre passe soe. Dat wie wol efkes stress foar de boumaster Gerald de Weerdt. Doe't it efter de steven hong waard, die bliken dat it roer krom lutsen wie rjochting bakboard. Dêrtsjinoer die bliken dat de eftersteven de oare kant op bûgd wie. Der sieten dus in pear sintimeters ferskil tusken. Dat waard úteinlik dochs byinoar brocht en it roer past no goed. It hat in gewicht fan in heale ton en is fyftjin sintimeter tsjok en fiif meter heech.