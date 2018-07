Provinsjale miljoenen foar kultureel belied nei LF2018

De doelstelling is fêstlein yn de Aginda2028. "Mei de ynbring fan alle belutsenen, lizze wy in fêst fûnemint foar de takomst", seit deputearre Sietske Poepjes. "Sa kinne wy mei-inoar in sukses meitsje fan Aginda2028. In aginda dy 't foarsjocht yn in langjierrige oantreklike programmearring as 'plus' boppe op de besteande en reguliere kulturele aktiviteiten yn de provinsje".