PvdA is net benaud foar de takomst fan de binnenstêd fan Ljouwert

By de stimming oer de takomst fan it WTC gebiet woansdeitejûn yn de gemeenteried, wiisden alle fraksjes op de gefaren fan nije detailhannel by it WTC. En de gefolgen dy't dit eventueel hawwe kinne soe foar de winkels yn de binnenstêd en dy op winkelsintrum De Centrale.

De Haan dielt dy soarch mar as der in goeie detailhannelstruktuerfyzje (plan foar de ferdieling fan de detailhannel) foar de stêd makke wurdt moat it goed komme, seit hy. Neffens him stiet de binnenstêd der fantastysk foar en is der minder leechstân as in pear jier lyn. As it goed regele wurdt sil de binnenstêd profitearje fan de takomstige tastream fan minsken nei it WTC gebiet.