Mei in ezel ûnderweis troch Fryslân

Hy docht in berop op de gastfrijheid fan de minsken dêr't hy delkomt foar in sliepplak en wat te iten. Al dizze ûnderfiningen brûkt hy foar syn nije teäterfoarstelling.

Stedhûs

Sa hat hy dizze wike yn Snits slept by soarchynstelling Philadelpia. Yn in tinte yn it gers mei Lodewijk bûten by him. Hy is tongersdeitemiddei te gast by boargemaster Ferd Crone yn it stedhûs, ek ezel Lodewijk mei nei binnen ta.

Foarpriuwke

Freed lit Tjerk in foarpriuwke fan syn foarstelling sjen op it festival Welcome to the Village.